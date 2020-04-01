По его словам, списки россиян, желающих вылететь в Москву, еще составляются.

Он также отметил, что правом приоритетной посадки на рейс 3 апреля смогут воспользоваться пассажиры, ранее оформившие билеты на отмененный рейс 30 марта.

"При наличии свободных мест на рейс смогут зарегистрироваться пассажиры с билетами на рейс 31 марта. Просим дождаться уведомления о регистрации на рейс от авиакомпании и следить за информацией на сайтах посольства, генконсульства и в наших аккаунтах в социальных сетях", — сообщил он.

Согласно информации, размещенной на сайте авиакомпании "Аэрофлот", вылет рейса SU103 Нью-Йорк-Москва планируется 3 апреля в 19:20. Россияне приземлятся в Шереметьево 4 апреля.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" из-за ограничений по вывозу россиян из других стран, введенным правительственным штабом по борьбе с коронавирусом (не более 500 человек в сутки), отменит несколько десятков рейсов, которые были запланированы на период с 31 марта по 2 апреля.

Так, 31 марта отменяются 15 рейсов из "Шереметьево" в города Европы, Азии, США и обратно, 1 и 2 апреля — по 19 рейсов.