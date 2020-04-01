"Учитывая тяжелое положение граждан РФ в Индии, авиакомпании "Уральские авиалинии" предложено выполнить ряд чартерных рейсов в города Тривандрум, Ченнаи, Гоа и Калькутта", — сказали в ведомстве.

Росавиация, МИД и посольство РФ в Дели совместно с авиакомпанией обратились к официальным властям Индии за разрешениями на рейсы. Вывоз россиян планируется в Екатеринбург.

Рассматривается также вывоз россиян из Катара, Италии, Великобритании, Танзании, Шри-Ланки и других государств.

Рабочей группой сформирован график вывоза российских граждан, он направлен на согласование в оперативный штаб правительства по предупреждению распространения коронавируса.

1 апреля в график были включены 6 рейсов. Он составлен с учетом ограничений по количеству прибывающих, введенных правительственным штабом. "Сегодня авиакомпания "Аэрофлот" вывезла из Дели в Москву 408 человек. В 20.00 мск ожидается прилет рейса авиакомпании "Россия" по маршруту Монастир — Москва. Планируется доставить 75 человек. Авиакомпания "Сибирь" доставит из Бангкока во Владивосток, Красноярск, Новосибирск и Иркутск по 164 соотечественника на каждом рейсе", — сказали в Росавиации.