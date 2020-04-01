"Судя по докладам, которые у меня есть, значительное количество наших граждан, постоянно проживающих за границей, возвращаются на свою историческую родину. Судя по всему, получить медицинскую помощь в местах их постоянного проживания за границами Российской Федерации сегодня для них непросто", — сказал Путин на совещании с членами правительства в дистанционном режиме по ситуации с коронавирусом.

По словам президента, это накладывает определенную нагрузку.

Он отметил, что всего с 11 марта в Россию въехало 825 тыс. 31 человек.

"Только за сутки ожидается приезд 1400, а всего мы ожидаем еще почти 20 тысяч (россиян — ИФ)", — добавил Путин.