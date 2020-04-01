"Принято решение, что мы будем направлять чартерные борта за нашими гражданами, но количество прибывающих будет ограничено, чтобы четко отслеживать и не допускать неконтролируемого распространения инфекции. Ежедневно в московский хаб должно прилетать не более 500 человек. В аэропорты других городов — до 200", — сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства в среду.

Вместе с тем она отметила, что, "безусловно, могут быть исключения, мы не можем регулировать, в какой момент государства, которые ввели у себя ЧС, дадут возможность забрать наших граждан".

Она также сообщила, что прилетающие в обязательном порядке помещаются в обсерваторы в случае, если они прилетели в города, где у них нет постоянной прописки и места жительства.