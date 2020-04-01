"В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране холдингом "РЖД" принято решение временно не взимать сбор за возврат неиспользованных проездных документов в размере 210 руб. 60 коп. на поезда, отправлением с 1 апреля по 1 июня 2020 года включительно", — говорится в сообщении РЖД.

Отмена сбора касается как индивидуальных, так и групповых поездок, отмечается в сообщении.

Все пассажиры, желающие вернуть билет без сбора, могут с 1 апреля по 1 июня обратиться в кассу или сдать электронные билеты с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.