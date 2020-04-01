"Период инкубации для вируса — 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше", — сказала Попова на брифинге в среду.

Она отметила, что и сейчас уже виден результат благодаря принятым мерам, но очевиднее он станет позже. Принятое решение о нерабочей неделе, 9 дней, когда люди не будут общаться — "большой вклад в дело противодействия распространению вируса", отметила Попова.

"Очень важно не останавливаться в проведении всех мероприятий, которые мы начали. Эффект безусловный, но эффект не сиюминутный. Вирус распространяется, население РФ очень велико, разные ситуации в разных в субъектах. И прекращение каких-либо действий, приостановка мероприятий, безусловно, могло бы привести к дальнейшему росту и тому, от чего мы стараемся уйти — росту взрывному", — сказала Попова.

"Поэтому продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения — это безусловная задача нашего грядущего периода", — отметила она.