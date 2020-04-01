В сообщении, опубликованном на сайте российской дипмиссии, говорится, что "Посольство получило информацию об организации специального вывозного рейса "Аэрофлота" 2 апреля в 17:15, SU 2583, и сформировало соответствующий список пассажиров" и граждан, уже находящихся в транзитной зоне лондонских аэропортов.

"В настоящее время завершается работа по оповещению включенных в список пассажиров вышеуказанного рейса. Напоминаем, что в первую очередь в Россию смогут вернуться граждане, прибывшие в Великобританию не ранее 1 января 2020 г. и не имеющие разрешения на проживание в Великобритании либо иное гражданство, помимо российского", — отмечается в сообщении.

В дипмиссии добавили, что в настоящее время посольство не располагает информацией о дальнейшем порядке и сроках вывоза граждан из Великобритании в Российскую Федерацию.