"Блокировка Москвы и области не планируется. Если такая мера будет принята, будет сделано, чтобы человек имел эту декларацию (пропуск для перемещения — ИФ)", — сказал Воробьев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

По его словам, передвижение будет возможно после регистрации на готовящейся онлайн-платформе. "У нас никакой бумаги не будет, будет удобная платформа. Сейчас ее разрабатывают программисты, в понедельник она будет готова", — сообщил губернатор.

Он отметил, что в регионе ведется максимально "согласованная политика". "Мы понимаем, что Москва и Подмосковье — это единое столичное пространство. Никто городить заборов не будет, как и прежде. Наша задача, чтобы это приложение работало", — сказал Воробьев.

"Все те, кто делает, безусловно, важную работу, если будет ужесточение режима, получат возможность режима для доставки на работу. Те, кто лечат, (работники — ИФ) ЖКХ, правоохранительные органы. Конечно, такая возможность будет", — сообщил губернатор области.

"Но праздношатающимся выйти будет крайне нежелательно", — подчеркнул он.