"Ежегодно к Стене Плача прикасаются миллионы туристов и паломников со всего мира. Они оставляют в ней записки с мольбами и пожеланиями к Богу, а примерно за неделю до праздника Песах, начало которого в этом году выпадает на 8 апреля, их изымают специальные работники", — рассказали в Минтуризма.

Записки извлекаются из Стены Плача дважды в год и подлежат специальному ритуальному захоронению на Масличной горе.

"Утром 31 марта записки, оставленные между камнями за последние полгода, были изъяты и захоронены в генизах — местах хранения пришедших в негодность свитков Торы, священных текстов и их фрагментов, содержащих имена или эпитеты Бога, а также предметов ритуала. После этого нижняя часть поверхности Стены Плача была обработана дезинфицирующим раствором", — сообщили в министерстве.

В связи с эпидемией Covid-19 в Израиле введены строгие карантинные меры. В частности, запрещено собираться на коллективные молитвы в помещениях и на открытом воздухе.

"Однако чтобы не допускать прекращения молитвенного процесса у еврейской святыни, правительство сделало исключение, разрешив трижды в сутки у Стены Плача проводить молитву с участием десяти человек", — отметили в Минтуризма.

По состоянию на 1 апреля в стране зарегистрировано 5,6 случаев коронавируса.