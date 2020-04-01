Крупные ритейлеры в Австралии согласовали общие правила, которые запрещают продавать более 12 бутылок вина и 2 ящиков пива в одни руки в день.

Продажи алкогольных напитков стали расти в стране после того, как местные власти закрыли пабы, бары и рестораны в рамках борьбы с распространением коронавируса. Как и в других странах, рост спроса отчасти связан со временным закрытием баров и ресторанов.

18 марта премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил "чрезвычайную ситуацию в области биологической безопасности". Он заявил, что граждане страны должны отказаться от всех зарубежных поездок из-за эпидемии коронавируса, которая, как предупредил премьер, может продлиться не менее шести месяцев.

Этот режим позволяет правительству в случае необходимости закрывать населенные пункты и регионы, вводить комендантский час и объявлять карантин, если это будет необходимо для сдерживания распространения вируса.

В Австралии с начала эпидемии зарегистрировано 4,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 19 человек скончались. Более 300 выздоровели.