Полеты будут осуществляться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Время вылета из Петербурга в 15:00 мск, из Кирова — в 17:25 мск. На линии будут использоваться 50-местные самолеты Bombardier CRJ-200.

Кроме того, "РусЛайн" прорабатывает вопрос увеличения числа регулярных рейсов на маршруте Киров-Москва в связи с отменой рейсов авиакомпании "Победа".

"РусЛайн" в настоящее время летает из Кирова в Москву 4 раза в неделю. Также из кировского аэропорта компания 4 раза в неделю осуществляет полеты в Нарьян-Мар.

Представитель кировского аэропорта уточнил "Интерфаксу", что до приостановки перевозок на направлении в Петербург работала "Победа", которая выполняла рейсы трижды в неделю на Boeing-737 (189 мест). На маршруте в Москву она осуществляла ежедневные полеты.

Ранее "Победа" объявила, что с 1 апреля до 31 мая 2020 года приостанавливает операционную деятельность. Это позволит "сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов", заявляли в компании.

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров. Маршрутная сеть авиакомпании объединяет свыше 35 городов России. Авиакомпания базируется в московском аэропорту "Внуково", дополнительные узловые аэропорты находятся в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

ОАО "Кировское авиапредприятие" ("Кировавиа") было создано в январе 2005 года на базе активов одноименного госпредприятия. В собственность акционерного общества перешли здание аэропорта "Победилово", инфраструктура, не вошедшая в федеральную собственность, воздушные суда Ан-24, Ан-26, Ан-2, вертолеты Ми-2. В 2012 году АО "Кировавиа" сменило название на АО "Аэропорт Победилово", которое на 100% принадлежит департаменту государственной собственности Кировской области.