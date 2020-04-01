Каждая группа работает по трём основным направлениям: мониторинг объектов потребительской сферы, мониторинг объектов размещения и контроль за соблюдением карантина жителями и гостями курорта.

"На курорте сформировано 76 мобильных отрядов самоконтроля по всем внутригородским районам города, в том числе, и по сельским округам", — говорится в сообщении.

О действующем запрете и необходимости соблюдения всех профилактических мер горожан и гостей Сочи предупреждают по громкоговорителю.

"Горожан, нарушающих запрет без объективной причины, отправляют обратно домой", — отмечает пресс-служба.

Сочинцам разрешается выйти в соседний магазин, в аптеку, вынести мусор или выгулять собаку недалеко от дома.

"Выходить на улицу также можно при необходимости помочь престарелому родственнику или знакомому и для направления к месту работы", — отмечается в сообщении.

Работа мобильных отрядов самоконтроля завершается в 17:00 мск. Далее до следующего утра город охрану правопорядка осуществляют сотрудники полиции и Росгвардии. При необходимости 5 мониторинговых групп будет увеличено.

Как сообщалось, в Сочи закрыты все парки, набережные, объекты туристического показа. Не работают фитнес-клубы, бассейны, кинотеатры, предприятия общественного питания. Новые бронирования и заселения в санатории и гостиницы Сочи запрещены.