Как отмечается в пресс-релизе, доступ к информации вероятно был получен с использованием идентификационных данных двух сотрудников. Доступ с помощью этих данных был заблокирован, как только Marriott обнаружила инцидент.

По информации компании, информация могла включать контактные данные, пол, возраст, логин и пароль от клиентского счета, данные об участии в других программах лояльности.

Marriott заверила, что "не имеет оснований полагать", что доступ был получен и к реквизитам банковских карт или паспортным данным. Однако компания продолжает расследование.

Marriott уведомила клиентов, безопасность данных которых могла быть нарушена. Для получения дополнительный информации был создан специальный сайт.

В ноябре 2018 года Marriott International объявила, что данные 500 млн ее клиентов могли оказаться в руках злоумышленников. Для 327 млн гостей информация включала различные сочетания имени, номера телефона, номера паспорта, адреса электронной почты, почтового адреса, даты рождения и пола. Впоследствии компания пересмотрела оценку числа клиентов, пострадавших от утечки персональных данных, с 500 млн до 383 млн человек.

Котировки Marriott International снижаются в среду на 6,1% в ходе торгов в Нью-Йорке.