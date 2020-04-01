«В связи с пандемией коронавируса ожидается радикальное изменение поведения людей во время путешествий и при покупках. Например, риск заразиться чем-то, употребляя пищу со шведского стола в отелях, работающих по системе «все включено», очень высок. Внимание к гигиене будет намного выше, чем к роскоши и другим услугам», — рассказал он в интервью телеканалу Euronews.

По словам Багчи, если заинтересованные в росте турпотоков компании подстроятся под новые тенденции, то они смогут выжить после этого кризиса. «Например, ковры в каждом номере будут дезинфицироваться после каждого нового постояльца, будет востребовано органическое питание», — полагает эксперт.

Для тех, кто не будет учитывать изменения в поведении потребителей, выход из кризиса, по его мнению, может стать болезненным. Багчи напомнил, что именно из-за невозможности трансформироваться обанкротился в сентябре 2019 года один из крупнейших европейских туроператоров Thomas Cook. По словам эксперта, одной из причин банкротства стало изменение климата и теплые зимы в Европе, из-за которых клиенты больше не стремятся как можно раньше приобрести летний отдых.

Как отметил Багчи, правительствам сейчас необходимо сосредоточиться на туристской отрасли, которая нуждается в поддержке, субсидиях и кредитах, поскольку именно она способна быстрее всех восстановиться после пандемии.

Ранее сообщалось, что, по подсчетам ВЭФ, число рабочих мест в туризме по итогам пандемии может сократиться на 50 млн, а с учетом смежных отраслей – на 75 млн. Экономические потери отрасли уже сейчас превышают $600 млн, а к концу года они могут достичь триллиона долларов.