"Для больших обезьян посетитель — это своеобразный телевизор. Они наблюдают за людьми, каким-то образом их действия моделируют, это для них интерактив. Конечно, без посетителей они скучают, поэтому наши сотрудники уделяют им гораздо больше внимания", — рассказали агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе городского зоопарка.

Для таких случаев у работников зоопарка есть перечень рекомендаций по видам и типам развлечения животных в зависимости от их вида.

Обезьян в Екатеринбурге развлекают различными игрушками, головоломками. "Но им, как детям, игрушки быстро надоедают. У обезьян их целый набор, начиная от детских книжек с толстыми страницами, которые они любят разглядывать, заканчивая большими куклами", — отметил собеседник агентства. "Обезьяна Джонни любит отрывать ноги у кукол и играть ими как на барабанах", — рассказал он.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

По словам сотрудника зоопарка, животные переносят карантинные мероприятия лучше, чем люди. "Комфортно, сухо, тепло, еды много, даже чересчур, но скучно от того, что меньше социальных контактов, ничего не происходит, пищи для размышлений нет. Животным в зоопарке сейчас лучше, чем людям на самоизоляции", — предположил собеседник агентства.

Скучают по посетителям и в секции прирученных животных, где звери изначально выкормлены людьми и участвуют, в том числе, в контактных занятиях по анималотерапии с детьми — это крупные попугаи, сурикат, лемур и другие.

"Те же львы удовлетворяют свою потребность в общении друг с другом, а эти животные — ручные, любят общаться с людьми", — уточнил собеседник агентства.

Однако на большинство животных отсутствие зрителей влияет положительно, а крупные хищники не заметили перемен.

"Нет большого количества стрессовых факторов — никто по стеклу не стучит, рептилии, к примеру, отдыхают. Медведи точно никак не реагируют на изменения, крупные хищники, наверное, тоже", — рассказал сотрудник зоопарка.