Сегодня в 15:39 МИД РФ: около 25 тысяч россиян за рубежом намерены вернуться на родину

МОСКВА. 1 АПРЕЛЯ. ИНТЕРФАКС — Порядка 25 тысяч россиян, находящихся на данный момент за рубежом, хотят приехать в Россию в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

"На данный момент таких граждан за рубежом находится порядка 25 тысяч, которые изъявили желание въехать в РФ", — сказал Волынкин в среду на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.

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