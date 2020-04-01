«На архипелаге застряли почти 200 человек, их переправили на основной остров Маэ. Отели острова закрылись на карантин, работают только два, в которых пытаются разместиться все иностранные туристы. У туристов есть информация, что единственный вывозной рейс выполнит Qatar Airways 3 апреля. Однако места на него есть только до столицы Катара Дохи, до Москвы мест нет», — рассказали в РСТ.

Ранее МИД РФ сообщал на своей странице в Facebook, что на 1 апреля запланирован вывозной рейс авиакомпании «Россия», на котором смогут покинуть Сейшелы 157 человек. Однако Росавиация не включила его в перечень запланированных вывозных рейсов, размещенный на сайте ведомства.

По информации РСТ, в Дохе также ждут вылета несколько сотен россиян, застрявших там из-за решения властей ограничить число возвращающихся в Россию для более удобного прохождения карантинных процедур.

Как сообщалось, Россия со вторника сократила число рейсов для вывоза россиян из зарубежных стран. Пропускная способность аэропорта "Шереметьево" ограничена до 500 человек в день, в другие аэропорты РФ — до 200 человек.