Решение затронет около 87 тыс. человек. В их число входят 27 тыс. членов экипажа и наземного персонала во Франкфурте и Мюнхене, с которыми уже было заключено соглашение о сокращенных часах работы, сообщила представитель компании. Всего в Lufthansa работает более 135 тыс. человек.

В середине марта Lufthansa сообщила, что остановит 95% рейсов из-за пандемии коронавируса. Также авиакомпания приняла меры по сокращению расходов, чтобы ограничить негативные последствия пандемии для ее финансовых показателей.

Цена акций Lufthansa в ходе торгов в среду снижается на 3,9%.