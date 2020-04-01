"Почти полное отсутствие туристов в Таиланде привело к тому, что владельцы слоновьих питомников с трудом находят средства на их содержание. В неволе по всей стране находятся около четырех тысяч слонов, они съедают до 200 кг пищи каждый день", — пишет портал.

Как сообщает BBC, из-за сокращения доходов страны от туризма сейчас голодают более тысячи слонов. Владельцам придется продавать их в зоопарки или просто бросить на самостоятельное существование, если не поступит финансовая помощь.

Ситуация осложняется тем, что впереди сезон засухи. Растительной пищи для слонов не хватает. Некоторым владельцам приходится тратить по несколько часов в день на поиск достаточного количества трав и стеблей кукурузы.

"Голодные слоны уже не демонстрируют "счастливого поведения" – не размахивают хвостами и не хлопают ушами. Также они не принимают пылевые ванны", — отмечает портал.

Значительную часть доходов Таиланда обеспечивает туризм, однако сейчас из-за пандемии коронавируса страна закрыла границы для иностранцев. По состоянию на 1 апреля в Таиланде зарегистрировано свыше 1,6 тыс. случаев коронавирусной инфекции.