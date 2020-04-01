«В прошлом мир не сталкивался с подобным кризисом, поэтому властям стран сложно принять быстро эффективные меры по поддержке бизнеса. Из-за пандемии коронавируса в Турции наблюдается закрытие 80% компаний, задействованных в туризме. Стоит отметить, что Россия является лидером по въездному туризму, поэтому если между странами не будет политических конфликтов, то после нормализации эпидемиологической обстановки Турция, в первую очередь, откроется именно для российских туристов», — сообщил он в интервью телеканалу Euronews.

По данным Минтуризма Турции, в 2019 году страну посетили 51,7 млн туристов, среди них первое место заняла Россия (7,02 млн), далее Германия (5 млн), Болгария (2,7 млн), Великобритания (2,56 млн) и Иран (2 млн). Доходы от туризма составили $34,5 млрд в прошлом году.

По словам Багчи, на форе распространения коронавируса необходимо сосредоточиться на стратегии на 2021 год. «Я надеюсь на внутренний туризм, но он не сможет в полной мере восполнить доходы отрасли, и не будет иметь большого значения для страны. Необходимо возвращение иностранных гостей, за счет их трат в иностранной валюте мы покрываем большую часть финансовых потерь отрасли», — пояснил он.

Эксперт отметил, что в туризме и связанных с туризмом отраслях в Турции занято около миллиона человек. «80% фирм в туротрасли закрылись и отправили своих сотрудников в отпуск. Даже если пандемия полностью прекратится в июне, необходимо подождать хотя бы до августа, чтобы туризм восстановился. Примерно с августа по ноябрь можно ожидать максимальный спрос на путешествия», — считает Багчи.

С 17 марта Турция приостановила авиасообщение с 20 странами в связи с распространением коронавируса. России среди них не было. В конце марта президент страны Реджеп Тайип Эрдоган принял решение приостановить авиасообщение со всеми странами мира в рамках борьбы с пандемией. Точное время, с которого вступает в силу это решение, в сообщении не указано.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в Турции зарегистрировано 13,53 тыс. заражений коронавирусом, 214 человек скончались.