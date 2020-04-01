В изменениях к постановлению о карантине предусмотрено, что с ночи субботы запрещены авиационные пассажирские перевозки из/в аэропорты Литвы, кроме случаев, когда имеется разрешение Литовской администрации безопасности на транспорте, согласованное с министрами транспорта и иностранных дел.
Ограничения не распространяются на передвижение товаров — паромами в Литву может доставляться грузовой транспорт, самолётами — посылки.
16 марта в Литве объявлен карантин, закрыты границы страны, за исключением возвращающихся граждан республики и выезжающих иностранцев. До окончания карантина иностранцам разрешается пересекать Литву транзитом. Вернувшиеся в страны лица обязаны провести в самоизоляции 14 дней.
По данным МИД республики, в страну за период с начала карантина специальными авиарейсами и паромными рейсами вернулось около 3 тысяч граждан — примерно половина всех зарегистрировавшихся в диппредставительствах за рубежом.
В Литве, по данным на утро среды, подтвержден 581 случай коронавирусной инфекции Covid-19.