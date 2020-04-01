"Установлено, что с 00:00 часов 4 апреля 2020 года запрещаются пассажирские перевозки в Литовскую республику судами, паромами пассажиров и их легковых автомобилей, за исключением маршрута Киль-Клайпеда или при наличии разрешения министра внутренних дел, или же уполномоченного им лица", — сказал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

В изменениях к постановлению о карантине предусмотрено, что с ночи субботы запрещены авиационные пассажирские перевозки из/в аэропорты Литвы, кроме случаев, когда имеется разрешение Литовской администрации безопасности на транспорте, согласованное с министрами транспорта и иностранных дел.

Ограничения не распространяются на передвижение товаров — паромами в Литву может доставляться грузовой транспорт, самолётами — посылки.

16 марта в Литве объявлен карантин, закрыты границы страны, за исключением возвращающихся граждан республики и выезжающих иностранцев. До окончания карантина иностранцам разрешается пересекать Литву транзитом. Вернувшиеся в страны лица обязаны провести в самоизоляции 14 дней.

По данным МИД республики, в страну за период с начала карантина специальными авиарейсами и паромными рейсами вернулось около 3 тысяч граждан — примерно половина всех зарегистрировавшихся в диппредставительствах за рубежом.

В Литве, по данным на утро среды, подтвержден 581 случай коронавирусной инфекции Covid-19.