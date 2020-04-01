"Крузенштерн" зашел в испанский порт на Канарских островах, несмотря на пандемию коронавируса. Барку отведено место стоянки в так называемой стерильной зоне порта, на топливном терминале. Это сделано для того, чтобы в максимальной степени исключить прямые контакты членов экипажа с представителями портовых служб при операциях пополнения парусником топлива, продовольствия, технических жидкостей", — говорится в сообщении.

Планируется, что барк пробудет в Лас-Пальмасе до 3 апреля, выход в море намечен на утро 4 апреля. За время стоянки в порту на судне будут пополнены запасы топлива, технических жидкостей и продовольствия.

С учетом ситуации, связанной с пандемией коронавируса в Испании, в целях сохранения здоровья членов экипажа и курсантов-практикантов, на паруснике не планируется никаких официальных встреч и мероприятий, не будет традиционного при заходах в иностранные порты "открытого борта", отменен и сход с судна на берег.

Как сообщалось, в Южно-Африканской республике стоянка барка в Кейптауне сопровождалась строжайшими мерами по предупреждения возможности заражения экипажа и курсантов.

Кругосветное плавание парусников Росрыболовства посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" — трансатлантическое плавание.

В настоящее время на трех судах находятся более 230 курсантов из учебных заведений Росрыболовства из Санкт-Петербурга, Мурманска, Ейска, Астрахани и Петропавловска-Камчатского, Калининграда. Они пройдут на барках часть пути, а затем будут сменены своими товарищами. Всего же на борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта и 56 юнг.

По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. Каждый заход в порт будет сопровождаться культурно-просветительскими мероприятиями. За время плавания трем судам предстоит пройти около 100 тыс. морских миль.