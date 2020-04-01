Сезон навигации планировалось открыть 10 апреля.

"В связи с коронавирусом COVID-19, возникновение которого повлияло на многие сферы бизнеса и жизни в целом, затронуло туристическую и транспортную отрасль, мы вынуждены перенести начало круизной навигации в пассажирском порту Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.

Точные сроки начала навигации не называются.

Оператор продолжает работу, несмотря на перенос открытия сезона навигации, и намерен возобновить прием судов, а также работу с туроператорами незамедлительно, с момента снятия ограничений, по итогам сотрудничества с федеральными и региональными властями.

В 2019 году в "Морской фасад" было совершено 265 судозаходов, пассажиропоток составил 647,64 тыс. человек.

"Морской фасад" создан на намывных территориях Васильевского острова Петербурга, начал работу в 2008 году. Комплекс включает в себя 7 причалов общей длиной 2,2 тыс. м для приема океанских лайнеров длиной до 340 м, три круизных и один специализированный круизно-паромный терминал. Власти Петербурга владеют 100% акций АО "Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад".