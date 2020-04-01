"Сегодня утром в Оренбурге был большой переполох по поводу персональных данных, которые появились в мессенджерах. Были растиражированы списки с персональными данными оренбуржцев. Это список жителей Оренбургской области, которые прибыли из Таиланда несколько дней назад", — сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова в ходе брифинга в соцсети в среду.

По ее данным, правоохранительные органы занимаются этим вопросом.

"Это полное безобразие, что данные появились в широком доступе. Это вопрос компетенции правоохранителей", — подчеркнула Савинова.

Она отметила, что самолет, на котором вернулись оренбуржцы, "был полностью нами отработан".

"Хочу успокоить жителей Оренбурга, что все эти люди находятся под строгим меднаблюдением, находятся дома. Все они обследованы. Все, кто распространяет данные, напоминаю, что за это существует уголовная ответственность", — сказала министр.

В пресс-службе УМВД по Оренбургской области агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что в настоящее время подразделения полиции проводят проверку по факту появления в свободном доступе персональных данных оренбуржцев.

Ранее сообщалось, что вечером 27 марта в Оренбург прибыл чартерный рейса из Таиланда, на котором находились порядка 270 жителей региона.

Министр здравоохранения отмечала, что обследование этих людей будет проведено непосредственно в аэропорту, а затем прилетевшие будут находиться на режиме изоляции в течение 14 дней.

На сегодняшний день в Оренбуржье семь подтвержденных случаев коронавирусной инфекции