"Рынок выездного туризма сейчас находится в полной стагнации, однако никакой паники нет, поскольку дает эффект поддержка государства", — сказал он.

Осауленко добавил, что по реестру и фондам движения также нет. "На сегодня 13 туроператоров полностью сформировали фонды персональной ответственности, еще 10 компаний подали соответствующие заявления. С начала кризиса с рынка ушла только одна компания", — заметил он.

О прекращении деятельности с 13 марта объявил туроператор "Индиго-Тур". В компании заявили о невозможности исполнения своих обязательств в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.

В Едином федеральном реестре Ростуризма на 1 апреля 2020 года состоят 4579 туроператоров.