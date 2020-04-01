Всего в списке, опубликованном ассоциацией туроператоров по выездному туризму "Турпомощь", находятся 45 страховых компаний. Из них планируют в дальнейшем заниматься страхованием ответственности туроператоров без ограничений всего три – "ЕРВ Туристическое Страхование", "РИКС" и "СОГАЗ". С ограничениями осуществлять такой вид страхования готовы "Абсолют Страхование", "ДальЖАСО", "Екатеринбург", "Зетта Страхование", "Помощь" и "ТИТ".

Не планируют страховать туроператоров "Боровицкое страховое общество", "ВСК", "Гелиос", "Страховая бизнес группа", "Чабб" и "Югория". Остальные на данный момент не определились.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила в адрес Центробанка обращение, где говорится об отказах страховщиков продлевать договоры страхования гражданской ответственности операторов из-за кризисной ситуации на рынке и слишком высоких рисков. При этом у многих компаний договоры истекают в конце марта — апреле, и им надо подать сведения о новом финансовом обеспечении в Ростуризм не позднее 15 апреля, чтобы остаться в едином федеральном реестре. Всероссийский союз страховщиков в ответ заявил, что выплаты страховщиков в туротрасли превышают сборы: в 2018 году было порядка 210 млн рублей сборов против более 220 млн рублей выплат.

Страховщики также считают, что действующий механизм финансового обеспечения туроператоров требует существенной переработки. В частности, необходимо существенно увеличить прозрачность работы туроператоров и ужесточить требования к допуску на этот рынок.

По данным АТОР, сейчас из 535 туроператоров, занимающихся выездным туризмом, 357 имеют минимальный размер финобеспечения в виде страховки в размере 10 млн рублей , 139 компаний – в размере 50 млн рублей. Только 39 туроператоров имеют страховку в размере, превышающем 50 млн рублей. Банковскую гарантию получили всего пять компаний, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма.