«После закрытия до 1 июня домов отдыха, санаториев, пансионатов, отелей и других коллективных средств размещения туроператорам ничего не остается, как переносить даты поездок на летнее время. Туристы преимущественно готовы сместить свои планы на отдых в России, однако новых бронирований на даты после 1 июня практически нет», — рассказали в союзе туриндустрии.

Как отметили в РСТ, россияне заняли выжидательную позицию, полагая, что пик пандемии коронавируса еще впереди, и могут быть введены дополнительные ограничения. Кроме того, туристы стараются экономить, поскольку не понятно, смогут ли они сохранить работу, упадет или нет их заработок.

«В нишевых компаниях, предлагающих экспедиционный и экотуризм, в которых принято бронировать сильно заранее, программами на летние даты интересуются, но реальных продаж почти нет. Туроператоры принимают запросы в лист ожидания без заключения договора. Некоторые туркомпании рассчитывают, что на продажи сможет повлиять отложенный спрос», — пояснили в союзе туриндустрии.

Между тем, в РСТ сообщили, что не все субъекты РФ откроются 1 июня. Например, Бурятия сразу закрылась до 1 сентября. Кроме того, отменены некоторые круизы на Северный полюс на первую половину лета.

Правительство РФ 27 марта рекомендовало приостановить заселение клиентов в гостиницы, санатории и детские лагеря с 28 марта по 1 июня для борьбы с распространением коронавируса. На курортах не будут работать объекты массового отдыха и горнолыжные трассы, закрыты все развлекательные центры, бары, рестораны и торговые центры.