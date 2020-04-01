В 13.00 петербуржцы смогут посетить Лабораторию научной реставрации часов и музыкальных механизмов. Это единственная в России реставрационная лаборатория такого профиля, основная задача которой — изучение, научная реставрация и обслуживание музейной коллекции часов и музыкальных механизмов, которая насчитывает около 3000 экспонатов.

В помещении лаборатории в РХЦ "Старая Деревня" ее заведующий Михаил Гурьев покажет как небольшие по размеру, так и крупногабаритные изделия, расскажет о разных аспектах научной реставрации, а также запустит несколько механизмов, погрузив зрителей в эпоху салонов XVIII-XIX веков.

"В 16.00 приглашаем вас посетить Павильонный зал Малого Эрмитажа, о котором расскажет Екатерина Измаилкина, сотрудник Научно-просветительского отдела Эрмитажа. Зал был создан в середине XIX века архитектором Штакеншнейдером. Зодчий соединил в решении интерьера архитектурные мотивы античности, Ренессанса и Востока. Особую эффектность интерьеру придают сочетание светлого мрамора с позолотой лепного декора и нарядный блеск хрустальных люстр", — говорится в сообщении.