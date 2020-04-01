"Мы верим, что летом ситуация изменится, и мы все сможем без всяких опасений полететь отдыхать. Поэтому представляем новое направление", — написала авиакомпания в своем Instagram.

Рейсы из Москвы будут ежедневными, из Екатеринбурга — дважды в неделю, по понедельникам и пятницам с 1 июня.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов. В настоящее время флот компании состоит из 48 самолетов производства Airbus (три А320neo, два A321neo, 23 А320, 15 А321 и пять А319).