"Ближайший рейс из-за границы в аэропорт Владивостока прибывает 2 апреля в 02:10 из Бангкока и все пассажиры, а это более 170 человек, будут помещены в обсерватор, развернутый в санатории "Сахарный ключ" в районе станции Спутник. Оперативный штаб обратился к родственникам приезжающих — не встречать их в аэропорту", — сообщила пресс-служба правительства Приморья.

Всех прибывших доставят автобусом в обсерватор. Как сообщалось, глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова предписала руководителям регионов обеспечить изоляцию на 14 суток и медицинское наблюдение за всеми, кто вернулся в Россию. В Приморье подтверждены четыре случая заражения новым коронавирусом, одна пациентка выписана, трое остаются в больнице.