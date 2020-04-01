«К настоящему времени практически все российские туристы, находившиеся за рубежом по линии туроператоров, вернулись на территорию Российской Федерации. За минувшие две недели в страну вернулось около 160 000 организованных туристов из 43 стран мира», — сообщили в пресс-службе.

По ее данным, за рубежом остаются лишь 109 человек, в основном это круизные пассажиры.

«Большинство туристов вернулись в Россию планово, в основном из стран Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна и Турции. Остальные туристы, если дата их вылета приходилась на более поздний срок, вернулись более ранними рейсами по договоренности с туроператорами. Сейчас за рубежом остаются 109 человек, которые являются клиентами туроператоров. Часть из них ожидают вылета из стран, где ограничено авиасообщение или находятся в круизах, завершающих маршруты в апреле (77 человек в странах на материке и 32 человека в круизах).

Как сообщалось, с 19 марта российские туроператоры по рекомендации Ростуризма временно прекратили отправку туристов за рубеж.

По информации ведомства, в разных странах мира все еще остается большое количество российских граждан, в том числе туристов, самостоятельно организовавших поездки за рубеж. Их возвращением занимаются Росавиация и МИД России при участии Ростуризма.