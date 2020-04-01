"Планируется, что лайнер сначала совершит посадку в Рио-де-Жанейро, возьмет на борт часть пассажиров, а затем перелетит в Лиму, столицу Перу, где ожидают рейс еще часть пассажиров. Из Лимы самолет выполнит беспосадочный рейс до Москвы. Всего AZUR air сможет вывезти из Латинской Америки до 500 россиян", — сказали в компании.

В пресс-службе уточнили, что рейс ZF-6687 вылетел сегодня в 00:18 по московскому времени из аэропорта Внуково. На его борту находятся 19 пассажиров — граждане Бразилии и Перу. Прибытие возвратного рейса в Москву ZF-9902 ожидается 3 апреля в 08:30 по московскому времени.

Перевозка организована в соответствии с договоренностями Росавиации, Ростуризма и МИД России по возврату российских граждан на территорию РФ.