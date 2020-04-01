"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 440 в 35 регионах", — говорится в сообщении оперативного штаба.

Всего в РФ по данным на среду зарегистрировано 2 тыс. 777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах, подчеркнули в штабе.

В Москве за последние сутки отмечено 267 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19.

Еще 32 случая — в Республике Коми, 27 случаев в Санкт-Петербурге, 15 — в Московской области, 11 — в Саратовской области. По 7 новых случаев в Волгоградской и Челябинской областях, 6 случаев в Ленинградской области, Бурятии и Красноярском крае, по 5 случаев в Тульской области и Краснодарском крае, по 4 случая в Воронежской, Волгоградской, Пензенской и Омской областях, по 3 случая в Курской, Тамбовской областях и Ханты-Мансийском автономном округе, по 2 случая в Брянской, Ивановской областях, Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

По одному новому случаю в 11 регионах России: Владимирской, Липецкой, Тверской, Новосибирской, Сахалинской областях, в Чечне, Башкирии, Мордовии, в Алтайском, Приморском и Хабаровском краях.

Сутками ранее, по информации штаба на вторник 31 марта, в России было отмечено 500 новых случаев (по данным на 1 апреля — на 60 меньше), в Москве — 387 новых случаев (1 апреля на 120 меньше).

Семь летальных случаев, ассоциированных с COVID-19, зафиксировано в России за минувшие сутки, сообщил также оперативный штаб. "За сутки зарегистрировано 7 летальных случаев: Москва — 5, Московская область — 1, Псковская область — 1. За весь период — 24", — говорится в сообщении штаба.