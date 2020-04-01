Лайнеры Zaandam и Rotterdam принадлежат Holland America Line — дочерней компании Carnival Corp. Они направляются к порту Форт-Лодердейл недалеко от Майами.

"Мы направляемся туда, где наша последняя надежда", — заявил руководитель судоходной службы компании Уильям Берк.

В Carnival Corp. заявили, что двух людей необходимо срочно эвакуировать с борта Zaandam. Он подчеркнул, что симптомы заболевания есть у 14 человек на борту Zaandam, у девяти подтвердился коронавирус.

На борту лайнера уже умерли четыре человека. По данным СМИ, среди умерших есть подданные Великобритании и Нидерландов.

Губернатор штата Флорида Рон Десантис заявлял, что не видит причины для того, чтобы принять в своем штате лайнеры с зараженными, так как это заберет ресурсы, необходимые самим жителям Флориды.

Лайнер Zaandam вышел 7 марта из Аргентины.

В конце прошлой недели власти Панамы разрешили судну со 1,8 тыс. людей на борту войти в Панамский канал, однако запретили швартовку в порту и сход пассажиров на берег. Также независимое Управление Панамского канала опубликовало заявление, в котором говорилось, что оно начало подготовку к тому, чтобы "облегчить транзит Zaandam через канал".

Часть пассажиров лайнера, у которых не было признаков заболевания, были пересажены недалеко от Панамы на другое судно — Holland America Line — Rotterdam — которое прибыло из Сан-Диего с медицинским персоналом, наборами тестов на коронавирус и продовольствием для Zaandam. Во вторник лайнеры пересекли канал.