По словам Лысенко, приложение позволит контролировать нахождение пациента с коронавирусом дома во время прохождения курса лечения, "обеспечивая его самодисциплину".
Он заверил, что подобное приложение не будет иметь доступа непосредственно к персональным данным пациента.
Лысенко также сообщил, что в случае отсутствия телефона, на которое можно установить приложение, или нежелания ставить его на свой телефон власти будут выдавать другой аппарат на время лечения.
"Люди могут скачать такой сервис в закрытом режиме, либо мы им дадим телефон, чтобы они не переживали, потому что на этом телефоне никаких данных персональных нет. Любому пациенту на две недели будет предоставлено устройство с таким приложением", — сообщил Эдуард Лысенко.
Он также отметил, что по истечении карантина, пациент обязан будет вернуть телефон.
Лысенко подчеркнул, что QR-коды заработают, когда выйдет соответствующий акт правительства Москвы.