"Платформа — это портал мэра, она выдерживает такие нагрузки, уверен, что мы всем дадим необходимые коды. На практике для человека, которому нужно получить соответствующий QR-код, зарегистрировавшись на портале, он заполняет простую форму и ему генерируется соответствующий код, который можно либо на экране телефона оставить, отправить на почту или распечатать", — заявил Лысенко в среду в эфире радио "Эхо Москвы".

По словам Лысенко, приложение позволит контролировать нахождение пациента с коронавирусом дома во время прохождения курса лечения, "обеспечивая его самодисциплину".

Он заверил, что подобное приложение не будет иметь доступа непосредственно к персональным данным пациента.

Лысенко также сообщил, что в случае отсутствия телефона, на которое можно установить приложение, или нежелания ставить его на свой телефон власти будут выдавать другой аппарат на время лечения.

"Люди могут скачать такой сервис в закрытом режиме, либо мы им дадим телефон, чтобы они не переживали, потому что на этом телефоне никаких данных персональных нет. Любому пациенту на две недели будет предоставлено устройство с таким приложением", — сообщил Эдуард Лысенко.

Он также отметил, что по истечении карантина, пациент обязан будет вернуть телефон.

Лысенко подчеркнул, что QR-коды заработают, когда выйдет соответствующий акт правительства Москвы.