1 апреля 2020, 09:22 Мобильное приложение для отслеживания лечащихся на дому больных коронавирусом запускают в Москве

МОСКВА. 1 АПРЕЛЯ. ИНТЕРФАКС-МОСКВА — Пациенты, проходящие курс лечения от коронавирусной инфекции на дому, будут использовать специальное мобильное приложение, которое контролирует режим изоляции пациента, сообщил глава департамента инфермационных технологий Москвы Эдуэрд Лысенко в эфире радио "Эхо Москвы" в среду.

"Полноценная версия приложения будет с завтрашнего дня полностью доступна", — сказал он.

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