"Гражданам соблюдать дистанцию от других граждан не менее 1 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси", — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача, которое опубликовано на портале нормативных правовых актов pravo.gov.ru в среду.