Информированный источник подтвердил агентству, что круизное судно несколько дней стояло у берегов Приморья, в границы порта Владивосток не заходило и на данный момент покинуло российские воды.

По данным сайта мониторинга, судно находится в районе Северной Кореи, а 2 апреля должно зайти в южнокорейский порт Пусан.

Как сообщалось, на лайнере Costa NeoRomantica находятся более 400 членов экипажа, в составе которых граждане многих стран, в том числе и с неблагополучной эпидобстановкой по коронавирусу.

Ранее капитан судна обратился с просьбой пополнить запасы воды, топлива и продуктов, встав на рейде. Власти региона связались с Роспотребнадзором по Приморскому краю, после чего специалисты выдвинули условие — все специалисты, которые будут контактировать с экипажем, а это агенты, грузчики и другие, должны пройти 14-дневный карантин. О дальнейшем решении официально не сообщалось.

В прошлые годы лайнер Costa NeoRomantica неоднократно посещал Владивосток.

По данным сайта мониторинга движения судов vesselfinder.com, в марте лайнер посещал японские порты Сасебо, Нагасаки, Кагосима, а 24 марта судно планировало зайти во Владивосток.