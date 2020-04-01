Как отмечается в сообщении, для того, чтобы полностью перестроиться на новую систему досмотра пассажиров внутренних рейсов, специалистам потребуется не более двух дней.
В международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) с первого апреля принимаются дополнительные меры по санитарно-карантинному контролю пассажиров региональных авиарейсов, прибывающих на полуостров.
"В среду в аэропорту проверены 195 пассажиров и 14 членов экипажа рейса N6285, прибывшего из Москвы, а также 79 пассажиров и 6 членов экипажа рейса N5616 из Владивостока. Граждане с повышенной температурой не выявлены. Все прибывшие получили памятки", — говорится в сообщении.
Илюхин отметил, что особого внимания требует и вопрос, связанный с прибытием на Камчатку тех, кто будет работать на путине, в том числе и лососевой.
"Безусловно, мы понимаем проблемы, которые стоят перед рыбацким сообществом. Эту работу невозможно выполнить без привлечения людей извне, и так было, что называется, испокон веку. Поэтому сейчас прорабатывается возможность развернуть для этой категории людей лагерь, где они могли бы находиться, не выходя за пределы аэропорта или каких-то определенных зон. Это позволит доставлять людей к месту работы, что называется, от трапа к трапу. Завтра планируется большое совещание с представителями рыбацкого сообщества по этому поводу. Решение обязательно найдем и обезопасим жителей Камчатки", — сказал Илюхин.
Подобные меры также будут предприняты по отношению к работникам горнорудных предприятий.
"Порядок будет для всех один", — отметил губернатор.