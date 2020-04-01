"К нам сегодня прилетают пассажиры из Москвы, Новосибирска, Владивостока и Хабаровска, поэтому я принял решение возобновить контроль, который будет проводиться специалистами Роспотребнадзора и врачами. В понедельник будет развернут обсерватор на базе санатория "Жемчужина Камчатки", чтобы все, кто сегодня попадает под карантинные меры, могли находиться в одном месте под наблюдением в течение 14 суток", — приводятся в сообщении слова губернатора края Владимира Илюхина.

Как отмечается в сообщении, для того, чтобы полностью перестроиться на новую систему досмотра пассажиров внутренних рейсов, специалистам потребуется не более двух дней.

В международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) с первого апреля принимаются дополнительные меры по санитарно-карантинному контролю пассажиров региональных авиарейсов, прибывающих на полуостров.

"В среду в аэропорту проверены 195 пассажиров и 14 членов экипажа рейса N6285, прибывшего из Москвы, а также 79 пассажиров и 6 членов экипажа рейса N5616 из Владивостока. Граждане с повышенной температурой не выявлены. Все прибывшие получили памятки", — говорится в сообщении.

Илюхин отметил, что особого внимания требует и вопрос, связанный с прибытием на Камчатку тех, кто будет работать на путине, в том числе и лососевой.

"Безусловно, мы понимаем проблемы, которые стоят перед рыбацким сообществом. Эту работу невозможно выполнить без привлечения людей извне, и так было, что называется, испокон веку. Поэтому сейчас прорабатывается возможность развернуть для этой категории людей лагерь, где они могли бы находиться, не выходя за пределы аэропорта или каких-то определенных зон. Это позволит доставлять людей к месту работы, что называется, от трапа к трапу. Завтра планируется большое совещание с представителями рыбацкого сообщества по этому поводу. Решение обязательно найдем и обезопасим жителей Камчатки", — сказал Илюхин.

Подобные меры также будут предприняты по отношению к работникам горнорудных предприятий.

"Порядок будет для всех один", — отметил губернатор.