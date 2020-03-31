"Для ввоза россиян по согласованию с правительством РФ 31 марта планируется доставить 1947 человек, из них 535 человек в аэропорты, расположенные в регионах. Авиакомпания "Якутия" уже доставила во Владивосток из Филиппин 170 человек", — сказали в "Росавиации".

Так, из Вьетнама в Новосибирск вернутся 202 человека, из Таиланда в Иркутск 163 россиянина, из Таиланда в Москву — 402 гражданина, из Денпасара в столицу вернутся 417 человек, из Гоа в Москву прилетят 133 россиянина, а из Канкуна — 460 человек, сообщили в "Росавиации".

"1 апреля запланированы рейсы из Индии, Туниса, Таиланда, всего 6 рейсов. Из них 4 рейса в региональные международные аэропорты — Владивосток, Красноярск, Новосибирск, Иркутск. На заседании Рабочей группы рассмотрены также вопросы доставки россиян из Катара, Италии, Великобритании, Танзании, Шри-Ланки и других государств", — добавили в ведомстве.