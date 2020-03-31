Как сообщает пресс-служба администрации региона, краевой Фонд микрофинансирования готов предоставлять предпринимателям займы под 1% годовых.

"Максимальная сумма займа — 1 миллион рублей под 1% годовых и отсрочкой по оплате основного долга на 1 год. Средства займа могут быть направлены на такие безотлагательные нужды, как выплата заработной платы, оплата ежемесячных арендных платежей, оплата коммунальных услуг, — говорится в сообщении.

В список отраслей, которым сегодня необходима поддержка, поясняет пресс-служба, включены автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание, организация дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению — ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты.

Ранее сообщалось, что в регионе во вторник введен карантин. С 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года жителям запрещено покидать места проживания, пребывания. Исключения составляют случаи обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.