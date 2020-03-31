"К сожалению, в этом году не будет конкурса песни "Евровидение". Но вместо этого мы намерены объединить Европу 16 мая с уникальной телевизионной программой в прайм-тайм. Призываем всех вещателей, которые должны были принять участие в конкурсе "Евровидение" в этом году, и членов EBU (Европейского вещательного союза) в других странах, транслировать это шоу в духе единства и единения ", — сообщил исполнительный директор конкурса Йона Ола Санда, слова которого приводятся на сайте конкурса.

Ожидается, что в специальном шоу Eurovision: Europe Shine A Lig примут участие представители 41 страны, которые были заявлены на конкурс в 2020 году. Организаторы также намерены "объединить артистов 2020 года из их стран по всей Европе для исполнения хита прошлого "Евровидения" с объединительным текстом, подходящим для текущей ситуации, в которой мы оказались".

Кроме того, организаторы намерены пригласить участвовать в шоу артистов прошлых лет.

Ожидается, что концерт будет длиться около 2 часов. Как отметили в сообщении, более подробная информация будет раскрыта в ближайшие недели. Шоу также будет транслироваться на официальном канале конкурса в YouTube.

Ранее организаторы конкурса объявили, что "Евровидение" впервые в истории существования отменено из-за коронавируса, конкурс состоится в 2021 году.

"Евровидение" — ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.

"Евровидение-2020" в этом году должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году.