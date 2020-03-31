"В этом году на территории городского округа будут созданы новые музеи и объекты туристского показа и посещения: интерактивно-развлекательный центр "Резиденция Жар-птицы", ремесленная слобода под Соборной горой, музей интерьеров, музей кукол и дом мороженого", — сказала Купецкая в интервью интернет-порталу правительства Московской области.

Руководитель округа отметила, что в сентябре 2019 года в Серпухове открыли два новых музея — печати в здании типографии 1890 года и хлеба в комплексе "Провинция".

В 2019 году экскурсионный поток в Серпухов составил более 700 тыс. человек.