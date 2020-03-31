По данным CBE, доходы от туризма в 2019 году на 67% больше, чем в 2017 году, а число туристов, посетивших Египет, составило 13,1 млн гостей. В первой половине 2019-2020 финансового года доходы от туризма выросли на $459,7 млн, до $7,2 млрд. За это время туристы потратили около $2 млрд.

"Эксперты туристической отрасли связывают рост доходов сектора в 2019 году с реализацией комплексной программы реформ, утвержденной бывшими министром туризма Ранией Аль-Машат в 2018 году. Программа базировалась на пяти ключевых направлениях – институциональная реформа, законодательство, развитие инфраструктуры и инвестиции, продвижение и оживление, а также следование современным мировым тенденциям. Вклад индустрии путешествий в экономику Египта составил более 15% ВВП", — пишет издание.

Как отмечает газета, в сентябре 2019 года программа реформ была реализована более чем на 80%, однако уже в начале 2020 года весь мир охватила пандемия коронавируса, которая оказала негативное влияние на туризм во многих странах, в том числе в Египте.

"В связи с этим президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о мерах поддержки секторам, наиболее пострадавшим от коронавируса, среди которых поддержка работников в сфере туризма и финансирование отелей из госбюджета в размере $3,2 млрд. В свою очередь, CBE решил с 24 марта предоставлять отелям и туристическим транспортным компаниям кредиты на два года с полугодовым льготным периодом", — пишет издание.

Центробанк Египта отмечает, что эта мера будет способствовать своевременным выплатам зарплат сотрудникам, выполнению работ по техническому обслуживанию гостиниц и других объектов проживания, за исключением услуг турагентств и сервисов бронирования, ресторанов, развлекательных комплексов и пассажирского воздушного транспорта.

Кроме того, министр туризма Халед Аль-Анани заявил, что власти Египта готовы поддержать туризм во время кризиса, поэтому необходимо отложить уплату налога на недвижимость, взимаемую с туристических объектов, в течение трех месяцев, а также снизить НДС до 10%.

Он добавил, что иностранный турпоток в Египет в феврале 2020 года составил 900 тыс. гостей, это на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако карантин и приостановка авиасообщения из-за пандемии коронавируса будут обходиться стране в миллиард долларов ежемесячно.