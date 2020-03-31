Кондратьев в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что с 18.00 31 марта по 5 апреля 2020 года жителям запрещено покидать места проживания, пребывания. Исключения составляют случаи обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.

"Вопрос в том, чтобы население оставалось дома. Это принципиальный аспект, чтобы предотвратить распространение инфекции. Мы вынуждены были пойти на карантинные меры, поскольку это единственный способ заставить людей сидеть дома, по постоянному месту жительства. Помимо того, что им запрещено выходить на улицу, кроме выхода до ближайшего магазина или аптеки, запрещено передвижение на личных авто как внутри муниципальных образований, так и между городами. Весь транспорт, который идет транзитом, ему запрещено въезжать в населкнные пункты", — сказал Кондратьев.

Вторым постановлением, по словам губернатора, в крае созданы мобильные группы, которые будут контролировать улицы, территорию, а также применять меры взыскания к нарушителям режима карантина — им грозит штраф до 20 тыс. рублей.

"В состав мобильных групп вошли сотрудники полиции, Росгвардии, казачества, общественности для недопущения нахождения людей в общественных местах", — сказал глава региона.

Кондратьев подчеркнул, что также на курортах Кубани закрыты пляжи, набережные, парки.

"Эти меры, конечно, нужно контролировать", — отметил он.

Вместе с тем, в крае продолжат работу предприятия, включенные в единый краевой реестр.

Карантин может быть продлен в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, подчеркнул Кондратьев.