Аналитики компании проанализировали активность предприятий по данным на 30 марта по сравнению с февралем 2020 года.

В большей степени карантин ударил по магазинам с непродовольственными товарами и сфере услуг, говорится в сообщении "Эвотора": приостановили работу 85% магазинов одежды, 78% цветочных лавок, 75% магазинов электроники, 71% фитнес-центров, 65% гостиниц.

Около 65% столовых и 42% кафе и ресторанов временно закрылись, часть продолжили работать в режиме доставки.

"Мы наблюдаем существенное падение выручки даже в тех сегментах, на которые не распространяются ограничения карантина", — отмечается в сообщении. Так, из-за снижения потока покупателей, болезни сотрудников или сложностей с поставками временно закрылись около 25% супер- и минимаркетов, пекарен и зоомагазинов.

С введением карантина не изменилось только количество работающих магазинов алкоголя.

В Москве временно закрылись 73% торговых точек, в Санкт-Петербурге — 58%. В Центральном округе закрылись на карантин 46% торговых точек, в Северо-Западном — 43%, в Уральском — 39%, в Приволжском — 36%, в Южном — 34%, в Сибирском и Дальневосточном — 27%.

По оценке аналитиков компании, в ближайшие три месяца потерять свое дело рискует каждый второй предприниматель в России. Для спасения малого и среднего бизнеса нужно признать ситуацию форс-мажором, отсрочить выплаты по всем налогам до конца года, обеспечить бизнес беспроцентными займами на выплату зарплат и принять все возможные меры для стимулирования компаний к сохранению рабочих мест, полагают в "Эвоторе".