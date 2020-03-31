"За прошедшую неделю авиакомпания AZUR air вернула на родину более 27,8 тыс. россиян, находившихся за рубежом. Большая часть из них прибыли в РФ на плановых вывозных рейсах, которые авиакомпания выполняла для своих клиентов из Вьетнама, Таиланда, Кубы, Доминиканы и Мексики", — сообщили в пресс-службе.

Также AZUR air совместно с Росавиацией, Ростуризмом, Минтрансом и МИД России организовала специальные эвакуационные рейсы из Марокко и с Филиппин. На них в Россию прибыли 461 и 502 пассажиров соответственно.

"В ближайшие дни на специальном рейсе на родину также вернутся до 500 россиян, находящихся сейчас в Перу и в Бразилии. Сейчас авиакомпания совместно с авиационными властями стран прорабатывает маршрут полета", — заключили в пресс-службе.