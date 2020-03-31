"Наш национальный перевозчик позиционирует Дубай как один из центров мирового туризма и имеет большое стратегическое значение не только для экономики эмирата, но и для всех ОАЭ. Мы намерены оказать финансовую поддержку авиакомпании. Более подробная информация о вложении капитала и других мерах поддержки будет объявлена в ближайшее время", — написал он в Twitter.

Как отмечают местные СМИ, в качестве мер по борьбе с распространением коронавируса ОАЭ приостановили осуществление пассажирских рейсов с 25 марта, закрыли популярные туристические места, кафе и рестораны.

Также с 31 марта полностью закрыт на карантин дубайский район Аль-Рас на две недели. Сотрудники департамента здравоохранения эмирата будут доставлять продукты местным жителям, которым необходимо находиться дома 24 часа в сутки. Туристам этот район известен ювелирным рынком и лавками по продаже специй.

Кроме того, до 14 апреля на территории ОАЭ действует строгий карантин, запрещающий жителям покидать свои дома с 20:00 до 6:00.

ОАЭ подтвердили 611 случаев заболевания коронавирусом, пятеро заболевших скончались. В связи с ростом числа заболевших в стране (плюс 41 за последние сутки) планируется открыть несколько медицинских центров диагностики коронавируса. Первый из них был открыт на прошлой неделе в Абу-Даби.