С таким письмом к главе Минтранса РФ Евгению Дитриху обратился президент МАА, гендиректор холдинга "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову" Виктора Вексельберга) Евгений Чудновский. Копия письма за его подписью, датированного 31 марта, опубликована в Telegram-канале ассоциации.

На портале regulation.gov.ru проходит публичное обсуждение проект постановления правительства "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики", пишет Чудновский. Вместе с тем профильная правкомиссия одобрила список отраслей, наиболее пострадавших от последствий коронавируса, для оказания им первоочередной поддержки, среди них — аэропортовая деятельность.

"В этой связи в целях поддержки аэропортовой отрасли, испытывающей в настоящее время катастрофическое падение пассажиропотока (на дату письма — 70%), просим вас рассмотреть возможность внесения изменений в проект, которые бы позволили распространить действие проектируемого акта правительства РФ на предприятия, работающие в сферах деятельности, наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции", — говорится в письме.

Ранее в марте глава МАА обратился с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором попросил об экстренных мерах поддержки отрасли. Среди таких мер — предоставить аэропортам, а также топливо-заправочным комплексам и хэндлинговым компаниям госгарантии по исполнению платежных обязательств десяти крупнейших авиакомпаний РФ с 1 апреля по 31 декабря. В качестве альтернативы предлагалось предусмотреть полное или частичное покрытие затрат авиакомпаний на услуги аэропортов и ТЗК за счет госсубсидий. Также ассоциация просила освободить аэропорты от уплаты арендных платежей за пользование аэродромной инфраструктурой на весь 2020 год, а для аэропортов, заключивших концессионное соглашение или соглашение по схеме ГЧП — ввести льготу по налогу на прибыль в размере инвестиций по этим соглашениям.