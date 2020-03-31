Во вторник правительство опубликовало список решений по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Среди них — рекомендация РСПП и Сбербанку разработать меры оказания материальной поддержки гражданам России, не имеющим возможности вернуться в РФ и не имеющим жилья в стране пребывания. Срок исполнения — 2 апреля.

"Готовность мы действительно высказали, у меня был прямой разговор с председателем правительства на эту тему. Мы договорились о том, что такого рода поддержку мы готовы будем оказать, но как только у нас будет полная информация, кому, в каком размере и так далее", — сказал Шохин.

"Легко догадаться, что эти меры будут в виде финансовой поддержки, прежде всего. Но для этого мы хотели бы точно знать, кто из российских граждан, оказавшихся вынужденно сейчас в сложной жизненной ситуации, не имеет возможности вернуться в Россию, в том числе из-за того, что рейсы остановлены", — пояснил глава РСПП.

По его словам, РСПП ждет от властей информацию о таких соотечественниках, чтобы определить необходимый объем ресурсов. В правительстве заверили, что эта работа будет оперативно сделана, сказал Шохин.

"Не все из этих граждан испытывают финансовые трудности. Некоторым можно помочь с гостиницей, некоторым с текущим проживанием. Мы надеемся, что и правительство, и министерство иностранных дел с сетью загранучреждений нам помогут это установить, чтобы мы могли вместе со Сбербанком и вместе с другими механизмами этой категории людей оказать поддержку", — сказал глава РСПП.

Тем не менее, Шохин отметил, что в сложившейся экономической ситуации для РСПП этот вопрос является лишь одним из элементов более глобальной задачи по предотвращению кризиса и социальной напряженности.

"При этом мы понимаем, что для нас это, честно говоря, не самая крупная проблема из всех, которые сейчас возникают. Сейчас одна из главных проблем — это обеспечение бесперебойного функционирования предприятий, поскольку от этого зависит и сохранение рабочих мест, и сохранение зарплат. И, безусловно, мы тему поддержки граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации за пределами России, видим, как часть более широкой проблемы по недопущению кризисных явлений и социальной напряженности", — сказал глава РСПП.